Smoke billows following Israeli strikes, in Gaza City, October 11, 2023. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

إسرائيل تعلن “تدمير” الجامعة الإسلامية في غزة

2023-10-11 / 11:30
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تدمير الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، التي قال إنها تعمل كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حماس، بينما نددت وزارة التعليم الفلسطينية بالاستهداف.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقا)، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجامعة الإسلامية التي كان من المفترض أن تعمل لترسيخ العلم والتقدم في غزة تحولت تحت حكم حماس إلى “مركز مهم للقوة السياسية والعسكرية في التنظيم الإرهابي”، مرفقا مقطع فيديو للعملية.

وتعمل الجامعة على “تأهيل وتدريب ولتطوير وإنتاج الوسائل القتالية”، وفق أدرعي

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‫9 تعليقات

  3. إلى صاحب التعليق الأول أنت لا تمثل المسلمين
    انت حياتك ستكون حزن وكأبة ودمار وفي الاخر أعظم اهون أسوء أفظغ

  9. المعلق رقم واحد يجعلني أكره المغرب حتا وإن كنت مغربي أين المسلمين الأحرار المؤمنين

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