القصف الإسرائيلي على غزة….1055 قت__يلا و5184 مصاب

هبة بريس _ بتصرف

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، سقوط 1055 قتيلا و5184 مصابا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي مع حركة حماس التي شنت هجوما مباغتا السبت.

وقبل ذلك أعلنت حماس مقتل أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة ليلا، ما رفع حصيلة القصف الإسرائيلي وقتها إلى 950، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

ويبلغ طول القطاع الساحلي المكتظ بالسكان 40 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات ويقطنه 2.3 مليون نسمة.

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