القصف الإسرائيلي على غزة….1055 قت__يلا و5184 مصاب
هبة بريس _ بتصرف
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، سقوط 1055 قتيلا و5184 مصابا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي مع حركة حماس التي شنت هجوما مباغتا السبت.
وقبل ذلك أعلنت حماس مقتل أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة ليلا، ما رفع حصيلة القصف الإسرائيلي وقتها إلى 950، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
ويبلغ طول القطاع الساحلي المكتظ بالسكان 40 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات ويقطنه 2.3 مليون نسمة.
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4 تعليقات
يجب إيقاف هاته الحرب عاجلا بين فلسطين وإسرائيل..
الحرب الإسرائيلية على فلسطين ليست في صالح أي منهما ..
استهداف المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ يعد جريمة إنسانية كبيرة..
حصيلة والعدد مرشح للإرتفاع..