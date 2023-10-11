رفع علم فلسطين وإزالة علم اسرائيل من مبنى بلدية ببريطانيا

هبة بريس _

تمكن متسلق متضامن مع الشعب الفلسطيني من إنزال علم الاحتلال الإسرائيلي الذي كان مرفوعا فوق مبنى بلدية شيفيلد البريطانية، ورميه أرضا، ثم استبداله بالعلم الفلسطيني، وذلك بدعم وتشجيع من مجموعة من المتظاهرين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمنددين بالاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل، قيام المتظاهرين بدعس العلم الإسرائيلي، والهتاف لصالح فلسطين

وفيما عبرت الحكومة البريطانية عن دعمها لدولة الاحتلال، شهدت عدة مدن بريطانية فعالية متضامنة مع الفلسطينيين، بينها العاصمة لندن.، التي عرفت، أول أمس الإثنين، مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية.

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