رفع علم فلسطين وإزالة علم اسرائيل من مبنى بلدية ببريطانيا
هبة بريس _
تمكن متسلق متضامن مع الشعب الفلسطيني من إنزال علم الاحتلال الإسرائيلي الذي كان مرفوعا فوق مبنى بلدية شيفيلد البريطانية، ورميه أرضا، ثم استبداله بالعلم الفلسطيني، وذلك بدعم وتشجيع من مجموعة من المتظاهرين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمنددين بالاحتلال الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل، قيام المتظاهرين بدعس العلم الإسرائيلي، والهتاف لصالح فلسطين
وفيما عبرت الحكومة البريطانية عن دعمها لدولة الاحتلال، شهدت عدة مدن بريطانية فعالية متضامنة مع الفلسطينيين، بينها العاصمة لندن.، التي عرفت، أول أمس الإثنين، مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية.
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15 تعليقات
لكي اقوم بمظاهرة سلمية تضامنا مع اخواننا في فلسطين يجب أن اسافر إلى بلد آمن بلد الحرية خارج البلاد. حسبنا الله و نعم الوكيل قلوبنا مع الفلسطينين والله المعين
تحية لهم
الحمدلله
يارب انصرنا على القوم الظالمين
الحرية لفلسطين
لماذا لم يتدخل المغرب في هذه المأساة
الى سعداني لا يمكن للدولة المتطبعة التدخل
تحية تقدير لهدا الشجاع ازالته لي علم الموجرمين ورفع راية الأبطال ابطال فلسطين
يجب رفع رايات فلسطين 🇵🇸 على الاقل بكل العالم العربي والإسلامي بجانب راية كل وطن اقل شيء نعبرو به عن تضامننا معهم وعن قلوبنا التي باتت تموت يوميا عليهم
انشاالله ترفرف فوق سماء فلسطين وعلا عاصمتها القدس الشريفة
اين غضب العرب الايسلامي في ما غزة هي فيه انشاالله منصورين
شكرا لي جالياتنا في لندن ولكل من تضامن معنا في ماتمر بهي غزة واهلها وسيرفع علم الحق علم فلسطين ويرفرف فوق قدسها
فرج الله قريب مهما طال غيامها ستمطر يوما لانه بيد الرحمان لابيد الكفار
اللهم يارب العالمين تقبل منهم ومنادعواتنا لهم وتظاهراتنا وهتفاتنا لهم انك مجيب الدعوات
والله اننا لنعلم انه العالم باسره مع فلسطين ويشهدون له ول مجاهديه انشاالله منصورين