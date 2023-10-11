إخماد حريق غابة إكاون بإقليم الحسيمة

هبة بريس _ و م ع

أفادت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالحسيمة بأن الحريق الغابوي الذي اندلع بالغابة المحاذية لمركز إكاون بجماعة عبد الغاية السواحل قد تم إخماده مساء الثلاثاء.

وأوضحت معطيات المديرية الإقليمية، التي توصلت بها وكالة المغرب العربي لأنباء، أنه تمت السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع صباح أمس الاثنين بفضل التعبئة المتواصلة لمختلف فرق مكافحة النيران.

وحسب المصدر نفسه، فقد ساهمت في إخماد الحريق فرف مكافحة النيران التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وأعوان السلطة المحلية، مدعومة بطائرتي “كنادير” تابعتين للقوات الملكية الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن المساحة التي أتت عليها النيران تقدر بأزيد من 8 هكتار من الغطاء الغابوي، وتتشكل أساسا من أشجار البلوط الفليني والأصناف الغابوية الثانوية.

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