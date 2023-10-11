الأمن الغذائي بإفريقيا .. OCP وIFC يطلقان منصة للتمويل الفلاحي

هبة بريس _ الرباط

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط”، الرائد العالمي في سوق الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط ، أمس الثلاثاء، منصـة جديدة لتمويـل القطاع الفلاحي تهدف إلى تعبئة 800 مليون دولار بحلول عام 2030، لبناء أنظمـة غذائية مستدامة في إفريقيا.

وأشار المكتب والمؤسسة، في بلاغ مشترك، إلى أن هذه المنصة الجديدة ستساهم في تنمية المهارات وخلق فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.

ومــن خـلال توفير الولوج إلى التمويل والتكوين المهني، ستمكن المنصة من تعزيــز 30 سلسلة قيمـة فلاحية فـي إفريقيـا عبر 60 عمليـة للتمويـل الفلاحي تغطي مختلف أنـواع الزراعات، فضلا عن رفع التحديات التي تعيق نمو القطـاع وصموده.

وأورد البلاغ أن استراتيجية الاســتثمار المستهدف للمنصة الجديدة ستعمل على دعم النمو المستدام للقطاع وزيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة، مشيرا إلى أن الفلاحة، التي تعتبر قطاعا حيويا بالنسبة لاقتصـاد إفريقيـا، تسـاهم بحوالـي 20 فـي المائـة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي للقـارة وتمثل أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن فــرص العمــل.

وتابع المصدر ذاته أنه مع ذلك، تســتورد إفريقيا حاليا نسبة كبيرة مــن غذائها، مما يقلل مــن قــدرة القــارة علــى الصمــود فــي وجه الصدمــات الخارجيــة.

ونقل البلاغ عن مصطفــى التراب، الرئيــس المديــر العــام لمجموعــة المكتب الشريف للفوسفاط قوله “إننــا اليــوم نخطــو خطــوة كبيــرة نحــو تحــول زراعــي عــادل فــي إفريقيــا مــن خـلال تعبئــة تمويــلات جديــدة كبيــرة للفلاحين الأفارقــة ولسلاســل القيمــة التـي تدعمهـم”.

وأضـاف أن “الشـراكة بيـن مؤسسـة التمويـل الدوليـة والمكتب الشـريف للفوسـفاط تهدف إلـى العمل من أجل انبثـاق الإمكانـات الكاملـة لأفريقيـا ليـس فقـط لإطعـام نفسـها بـل لإطعـام العالـم أجمـع”.

بـدوره، قـال مختـار ديـوب، المديـر العام لمؤسسـة التمويـل الدوليـة “إن الفلاحة تعد قطـاعا حيـويا بالنسـبة لإفريقيـا، ويسـعدنا توسـيع شـراكتنا مـع المكتب الشـريف للفوسـفاط لتحسـين إنتـاج الغـذاء وجـذب الاستثمارات إلــى القــارة”.

وأضــاف ديوب: “تتعهــد كل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة والمكتب الشـريف للفوسـفاط بتخصيــص المــوارد اللازمة لتنميــة المنصــة”، داعيا الشــركاء الذيــن لديهم نفس الرؤية والمســتثمرين للانضمـام إلى هـذا المشـروع الهام الذي جاء في وقته .

ومــن خــلال بنــاء سلســلة مــن التدخــلات، تهــدف المنصــة إلــى جــذب مســتثمرين جــدد ســيكونون قادريــن علــى المشــاركة إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وســيتم رصــد كل اســتثمار لمعرفــة تأثيــره علــى التدابيــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة.

وإلى جانب توفير الولوج إلى التمويل، سـتقوم المنصة بإجراء دراسـات معمقة لسلاسل القيمة المسـتهدفة لتحديـد التحديـات التـي تواجـه القطـاع واقتراح الحلـول الملائمة. وتهـدف المنصـة إلـى التشجيع على بروز فاعليـن أفارقـة مميزيـن وتمكيـن تقاسم أفضـل الممارسـات لاستنساخ التجارب الناجحة فـي جميـع أنحـاء أفريقيـا.

ودخلــت المنصة أيضا فــي شــراكة مــع “بنــك أفريقيــا” مـن أجـل تحسـين ظـروف تمكيـن المزارعيـن والمصنعيـن الزراعييـن الأفارقـة مـن الأسـمدة وغيرهـا مـن المدخلات. وصممــت المنصــة كذلك مشــاريع جديــدة لدعــم سلاسل قيمــة جــوز الكاجــو والأرز فــي الكوت ديفوار . كما ستستهدف مشاريع جديدة بلدانا أخرى لاسيما الكاميرون والغابون .

ويســتفيد تطويــر المنصــة مــن خبــرة INNOVX، وهــي منصــة متعــددة القطاعــات أطلقتهــا جامعـة محمـد السـادس متعـددة التخصصـات التقنيـة. وتتخصـص INNOVX فـي تطوير شـركات وأنظمـة بيئيــة مبتكــرة ومســتدامة ذات تأثيــر محلــي قــوي، إضافــة إلــى المعرفــة المتجــذرة لمجموعــة ” Africa OCP” (فرع مجموعة OCP المخصص للقارة).

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