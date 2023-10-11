الريسوني : الجهاد الجاري على أرض فلسطين استجمع كل الدواعي

هبة بريس _ الرباط

قال العلامة أحمد الريسوني، أستاذ المقاصد والفقه الإسلامي، أن الجهاد الجاري الآن – ومنذ سنينَ طويلة – على أرض فلسطين، هو جهاد قد استجمع كل الدواعي والموجبات، وانتفت فيه كل المحاذير والتحفظات، وسقطت فيه كل الأعذار والتعِلات.

كلام الريسوني جاء في مقال رأي اختار له عنوان: “معركة فلسطين والأقصى.. الجهاد الأشرف والأنظف“،

وسجل الريسوني ” أن التدافع مع الظالمين مشروع وضروري لمصلحة المظلومين، ولمصلحة عموم الإنسان والأديان، معتبرا أن “هذا هو الجهاد الجاري اليوم في فلسطين.. فهو لمصلحة عموم المسلمين، ولمصلحة عموم البشرية”.

وأضاف، أنه “جهاد في سبيل الله، ونصرةً للمستضعفين”، موضحا أن الصهاينة المعتدين المحتلين، ومَن وراءهم من الصليبيين والملحدين، قد جعلوا أهل فلسطين كلهم مستضعفين مطحونين، بل استَضعفوا واحتقروا كافة العرب والمسلمين، مشيرا إلى أن “مجاهدتهم إحياء سنة وإحياء أمة”.

وقال أيضا أنه “جهاد لتكون كلمة الله هي العليا”، ومجاهدو فلسطين، مجاهدو الأمة الإسلامية، ليس لهم في جهادهم شيء من المكاسب والمغانم الدنيوية، وليس لهم في جهادهم إلا ما يرجون من الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا

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