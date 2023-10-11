خامس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

هبة بريس _ بتصرف

قال الموقع الرسمي لقناة الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي

وكشف مراسل قناة الجزيرة أن الهجوم الإسرائيلي قد خلف أكثر من 900 قتيل ، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.

في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

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