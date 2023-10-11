خامس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

2023-10-11 / 09:28
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هبة بريس _ بتصرف

قال الموقع الرسمي لقناة الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي

وكشف مراسل قناة الجزيرة أن الهجوم الإسرائيلي قد خلف أكثر من 900 قتيل ، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.

في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

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‫11 تعليقات

  4. اللهم إنا نستودعك إخواننا الفلسطينيين شيوخها و شبابها نسائها و أطفالها فاحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين ..

  5. ماذا عن أطفال و ابرياء فلسطين لماذا لا تحصون قتلاهم ،اللهم اسحق من قتلهم و من والى للطاغوت و الارهابيين

  8. اللهم انصر الاسلام في كل مكان واجعل هاته الحرب بردا وسلاما على اخوتنا في فلسطين ..

  10. اللهم نستودعك إخوتنا في فلسطين يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعبها و ارضها وجوها وبحرها..

  11. مع اسرائيل ظالمة او مظلومة
    اسرائيل اعترفت بمغربية صحرائنا
    فلسطين التي ندعمها بكل شيء لم تعترف وكل مرة يطل علينا خنشوش من خناشيشها لينال من وحدتنا الترابية
    فتبا لفلسطين وتبا لحماس الارهابية الداعشية الايرانية
    عاشت اسرائيل الشقيقة

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