لاغارد : المغرب مثال جيد في تطوير البنيات التحتية

2023-10-11 / 09:20
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هبة بريس _ اقتصاد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أمس الثلاثاء بمراكش، إن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية.

وأوضحت لاغارد، خلال جلسة مناقشة تم تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنعقد إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، “لقد استثمرت المملكة ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها”.

واعتبرت المسؤولة أنه “إذا استثمرت الدول بشكل كبير في البنيات التحتية على مر السنين، فإن ذلك يغير وضعها الاقتصادي وإنتاجها”، مقدمة بهذه المناسبة المغرب كمثال في هذا المجال.

وتشهد أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاركة النخبة الاقتصادية والمالية العالمية لمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة بشكل خاص بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي وتغير المناخ.

ويتيح هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى التراب الإفريقي بعد 50 سنة، الفرصة لصانعي القرار الاقتصادي والمالي للوقوف عن كثب على التقدم الذي أحرزه المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات.

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تعليق واحد

  1. لا تبيعوا الأوهام للعباد الزلزال الذي ضرب المغرب اضهر لنا جراح مغرب مهمش ومنسي أو مغضوب عليه و الفساد هو سبب الكوارث. لنأخد مثل الصين الشعبية التي حاربت الفساد قبل الشغل والآن قوة عضمى كانت أفقر من المغرب. الفساد هو المصيبة والفرامل التي تحاصر التقدم وتستنزف ثروات البلاد . لا يمكن للفساد أن يستمر معنا في وطن واحد يإما نحن أو هو .

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