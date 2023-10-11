طقس الاربعاء
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طقس الأربعاء.. طقس حار وأجواء غائمة ببعض مناطق المملكة

2023-10-11 / 09:04
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بجنوب البلاد، وحارا نسبيا بالسهول الداخلية.
وستشهد مناطق الأطلس الكبير، أجواء أحيانا غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن تساقط أمطار خفيفة محليا فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة فوق كل من السهول الشمالية، شمال المنطقة الشرقية وكذا فوق الواجهة المتوسطية، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية، كما سيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، وأيضا بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين23 و 27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 16 و 32 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز ، وما بين العرائش والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫11 تعليقات

  10. قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ » ..

  11. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾. اللهم ارزقنا من عندك رزقا ..

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