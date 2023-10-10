إطلاق قذائف من سوريا على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد
هبة بريس ـ وكالات
قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عددا من القذائف تم إطلاقها من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن بعض هاته القذائف سقطت في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.
ولم يقدم الجيش تفاصيل أوفر، كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قصف مناطق في سوريا بالمدفعية ردا على إطلاق القذائف.
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تعليق واحد
يا بشار يامجرم هاته القداؤف لم تصب شيء،ولا يهوديا نريد من مصر ولبنان والسعودية والاردن وحزب إيران الدخول في حرب مع ابناؤ،القردة والخنازير دفاعا عن الفلسطينيين اصحاب الارض،وينكم يا عرب ييحاسبكم الله عل خيانتكم للمسجد الأقصى ومرابطيه