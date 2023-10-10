إطلاق قذائف من سوريا على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد

هبة بريس ـ وكالات

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عددا من القذائف تم إطلاقها من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن بعض هاته القذائف سقطت في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أوفر، كما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قصف مناطق في سوريا بالمدفعية ردا على إطلاق القذائف.

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