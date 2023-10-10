المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بمصر

نجلاء مزيان: هبة بريس

شارك المغرب في أشغال الدورة الـ70 للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) والتي تستضيفها القاهرة وتستمر 4 أيام.

وتلتئم الدورة السبعون للجنة الإقليمية تحت شعار “معًا لمستقبل أفضل صحةً”، ويتزامن انعقاد اللجنة مع احتفالات في شتى أنحاء العالم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وتعرف الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، مشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية،، ووزراء الصحة بإقليم شرق المتوسط، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الإقليم أدخل تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الرعاية الأولية للوصول إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، كما حث الدول على ضرورة توفير الحماية الصحية لاسيما للنساء والمواليد والأطفال.

بدوره.. قال الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن انعقاد اللجنة الإقليمية يأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، لافتًا – خلال كلمته- إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية لها أثرًا بالغًا على الصحة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 سيعيش 2 من كل 3 أشخاص في المدن ويتطلب هذا التحضر السريع حلول متطورة وذكية في الخدمات الصحية المقدمة.

وحث “المنظري” الدول الأعضاء على ضرورة الاستجابة السريعة المنقذة للأرواح وكذلك الاستثمارات الذكية في الصحة، مشيرًا إلى أن الأمراض غير السارية تسيطر على نسب الوفيات في إقليم شرق المتوسط، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات، كما حث على أهمية اتباع نهج تطلعي في الأزمات للحفاظ على نظم قادرة على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها البلدان.

خلال فعاليات الدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط..

وجرى خلال أعمال اللجنة انتخاب الدكتورة حنان البلخي مرشح المملكة العربية السعودية، مديرًا للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، نائبًا لرئيس الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية.

وسيُقدَّم إلى اللجنة الإقليمية تقريرٌ عن أعمال المنظمة في الإقليم على مدار السنوات الخمس الماضية، ويوثِّق التقرير الجهود الهائلة والدؤوبة التي تبذلها البلدان والشركاء والمكتب الإقليمي، لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية منظمة الصحة العالمية للإقليم، رؤية 2023، وهي: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتصدي للتحدي الذي تفرضه حالات الطوارئ، وتعزيز صحة الناس وعافيتهم في كل بلد وأرض بالإقليم، وتغيير طريقة عمل المنظمة نفسها.

ويُسلِّط جدول أعمال اللجنة الإقليمية السبعين الضوءَ على العديد من قضايا الصحة العامة التي تسبب القلق في شتى أنحاء الإقليم شديد التنوع، حيث تناقش أعمال الدورة صحة الشباب وعافيتهم، والتحديات التي يواجهها الإقليم، ونقص ‫القوى العاملة الصحية، وتغير المناخ والصحة، والرعاية الصحية الأولية، والتعامل مع الأمراض غير السارية في الأزمات، واستئصال شلل الأطفال، والتأهب للتجمعات البشرية الحاشدة.

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