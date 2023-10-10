أسود الأطلس يتوجهون الأربعاء إلى الكوت ديفوار في رحلة مباشرة

2023-10-10 / 22:16
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هبة بريس ـ رياضة 

واصل المنتخب الوطني استعداداته لمباراتي كوت ديفوار يوم السبت 14 أكتوبر 2023 (مباراة ودية بملعب فيليكس هوفويت-بواني، بمدينة أبيدجان)؛ وليبيريا ( مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم) بالملعب الكبير بأكادير.

وأجرت العناصر الوطنية مساء يومه الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم، ركز من خلالها وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني على الجانب التقني والتكتيكي.

من جهة أخرى، تتوجه بعثة المنتخب الوطني يوم غد الأربعاء إلى كوت ديفوار عبر رحلة مباشرة من مطار الرباط سلا.

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