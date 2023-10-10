الجيش الإسرائيلي يطلب من المواطنين التزود بمخزون كاف من الأغذية و المياه

2023-10-10 / 22:10
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هبة بريس ـ وكالات

طلب الجيش الإسرائيلي من المواطنين التزود بمخزون كاف من الأغذية و المياه تحسبا لأي طارئ و ذلك تزامنا و التصعيد العسكري الجاري بين إسرائيل و فلسطين.

و كانت الجبهة الداخلية للإسرائيليين قد أصدرت تعليمات بالتحصن بالملاجئ، كما فرضت شبكات التسوق قيودا على بيع الحليب والبيض والمياه والخبز بكميات محدودة لكل شخص.

وأظهرت مقاطع فيديو، سكان تل أبيب يهرعون إلى المتاجر، بعدما طلبت منهم السلطات الاستعداد للبقاء في الملاجئ لمدة 72 ساعة، وتخزين ما يكفي من مياه وطعام.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات غير عادية للمواطنين وقالت في بيان لها إنه “في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، يجب إعداد التجهيزات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة”.

وأوضحت أن هذه التجهيزات تشمل “إمداد 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا، مخزون من الأغذية الجافة والمعلبة، إنارة أو كشافات تعمل بالبطاريات، راديو يعمل بالبطاريات، وبطاريات محمولة للهواتف المحمولة”.

كما دعت القيادة الإسرائيليين إلى أن “يضعوا في حقائبهم أيضا الأدوية والإسعافات الأولية والوثائق الشخصية والنقود والتجهيزات اللازمة للأطفال والحيوانات الأليفة”.

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