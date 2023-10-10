“طوفان الأقصى” يؤجل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

القسم الفني : هبة بريس

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام فى الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نونبر 2023، وذلك بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً.

وذكرت إدارة المهرجان في بلاغ أنه “في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023″.

وذكر البلاغ أنه فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى (سينما من أجل الإنسانية) على أنشطة المهرجان”.

وأضافت إدارة المهرجان “إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كل الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا رأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023”.

وتابع البلاغ: “ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، دعونا جميعاً نعطي فرصة للسلام أن يسود”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

و يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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