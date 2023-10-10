إسرائيل تطالب مصر بعدم إرسال مساعدات عبر معبر رفح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن “إسرائيل طلبت من جمهورية مصر عدم تقديم مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح”.

طلب تل أبيب للقاهرة، يتزامن مع استمرار عملية طوفان الأقصى لليوم الرابع على التوالي، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس السبت الفائت، ردا على انتهاكات القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية عنيفة ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وفي الوقت الذي تحدث بايدن اليوم الثلاثاء في خطاب للأمة الامريكية، اعلن دعمه الى إسرائيل، دون الإشارة إلى المواطنين العزل بداخل قطاع غزة، وهو ما إعتبروه محللون أنه يتنافى مع الرؤية الإنسانية لسياسة البيت الأبيض في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا انه تحدث على التعايش بين اليهود والمسلمين بداخل امريكا، دون الإشارة إلى السعي إلى تحقيق تعايش سلمي بين الاسرائليين والفلسطينيين مستقبلا، واعتبر خطابه إستعراضي فقط مع إقتراب الانتخابات الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 788 قتيل ونحو 4100 مصاب.

وارتفع عدد القتلى من جنود والمدنيين الإسرائيلين إلى 1000 قتيل، والجرحى إلى 2600.

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