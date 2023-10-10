بعد “بلوكاج” لفترة طويلة.. بولعيش: تصميم التهيئة في مراحله الأخيرة والتنمية بجماعة اجزناية شهدت طفرة نوعية

2023-10-10 / 20:45
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ترأس محمد بولعيش رئيس جماعة اجزناية، اليوم الثلاثاء دورة شهر أكتوبر العادية بعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث تم خلالها المصادقة بالاجماع على جدول الأعمال الذي تضمن مشاريع تنموية مهمة بعضها رأى النور على أرض الواقع .

وأبرز محمد بولعيش خلال ندوة صحفية تلت دورة اليوم ، أن جماعة اجزناية شهدت طفرة تنموية نوعية خلال السنتين الأخيرتين، من حيث البنية التحتية والمرافق وذلك بفضل تظافر مجهودات جميع المتدخلين على رأسهم والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة .

وأضاف بولعيش ، أن تصميم التهيئة الخاص بجماعة اجزناية يظل حديث الساعة بطنجة ، مؤكدا على أنه في مراحله الأخيرة بعد مروره بجميع الدراسات من قبل الوكالة الحضرية بطنجة، كما أشار رئيس جماعة اجزناية أن أسباب التأخر في اخراج تصميم التهيئة كوثيقة تُشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير ، راجع بالأساس الى حرص المكلفين باعداده على معايير الدقة والمواكبة لقطاع التعمير كرافد أساسي للتنمية بالجماعة.

وأردف بولعيش قائلا ، أن أن استثمارات الجماعة ستكون بحلول سنة 2027 محط أنظار الجميع ، لافتا الى أنه سيحاول تنفيذ 95 من وعوده الانتخابية مع انتهاء ولايته.

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