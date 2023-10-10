البرلمان المغربي

هل يتم منع برلمانيين ومستشارين من حضور إفتتاح الدورة التشريعية المتورطين في شبهة ” فساد مالي”؟؟

2023-10-10 / 21:34
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود تساؤل في الشارع المغربي، حول إمكانية منع عدد من البرلمانيين والمستشارين المتورطين في شبهة ” فساد مالي” او من صدر في حقهم تقارير او من وردت أسماءهم في تحقيقات من الجهات المختصة، من حضور إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه.

مهتمون بالشأن السياسي المغربي، يرون أن تفعيل هذا السلوك الأخلاقي الديمقراطي بداخل أهم مؤسسة تشريعية في البلاد، هو بداية جيدة سيستحسنها جل المغاربة، لأن نهج أسلوب ‘المنع” لهؤلاء البرلمانيين والمستشارين بحسب إعداد لائحة من رؤساء البرلمان بغرفتيه وفق تقارير او معطيات حول ملاحقة هؤلاء بشبهة ” الفساد المالي التذبيري”او شبهة نهب اموال عمومية ، سيساهم في تخليق الفعل السياسي التذبيري الترافعي السليم داخل المؤسسة التشريعية، واذا ما تم منع هؤلاء النواب والمستشارين من ولوج الجلسة الافتتاحية، فستكون سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بمصر

المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة…

2023-10-10 / 22:24
Photo of بعد “بلوكاج” لفترة طويلة.. بولعيش: تصميم التهيئة في مراحله الأخيرة والتنمية بجماعة اجزناية شهدت طفرة نوعية

بعد “بلوكاج” لفترة طويلة.. بولعيش: تصميم التهيئة في مراحله…

2023-10-10 / 20:45
Photo of بعد أزمة دفن الموتى.. سطات تعلن غدا افتتاح مقبرة جديدة بالمدار الحضري

بعد أزمة دفن الموتى.. سطات تعلن غدا افتتاح مقبرة…

2023-10-10 / 20:27
Photo of من إبداعات تلامذة العالم القروي بسطات.. تثبيت خرائط الجماعات الترابية بتقنية PUZZLE

من إبداعات تلامذة العالم القروي بسطات.. تثبيت خرائط الجماعات…

2023-10-10 / 20:19
Photo of الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو الى تغيير قانون “القوامة” في مدونة الأسرة الجديدة

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو الى تغيير قانون “القوامة”…

2023-10-10 / 19:42
Photo of منظمة النساء الاتحاديات تحتفي باليوم الوطني للمرأة بتكريم نساء الجبل

منظمة النساء الاتحاديات تحتفي باليوم الوطني للمرأة بتكريم نساء…

2023-10-10 / 19:26
Photo of طنجة.. توقيف عشريني ظهر في شريط فيديو يسرق سيارة ودراجة نارية

طنجة.. توقيف عشريني ظهر في شريط فيديو يسرق سيارة…

2023-10-10 / 19:10
Photo of “تنسيقية نسائية ” تدعو الى منع تعدد الزوجات بصفة نهائية

“تنسيقية نسائية ” تدعو الى منع تعدد الزوجات بصفة…

2023-10-10 / 17:13
Photo of بهذه التهم يتابع الوكيل العام بفاس “العمدة البقالي ”

بهذه التهم يتابع الوكيل العام بفاس “العمدة البقالي ”

2023-10-10 / 16:30
Photo of بلاغ للرأي العام الوطني للمرضى الذين فقدوا بصرهم بميريزكو

بلاغ للرأي العام الوطني للمرضى الذين فقدوا بصرهم بميريزكو

2023-10-10 / 16:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق