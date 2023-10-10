هل يتم منع برلمانيين ومستشارين من حضور إفتتاح الدورة التشريعية المتورطين في شبهة ” فساد مالي”؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود تساؤل في الشارع المغربي، حول إمكانية منع عدد من البرلمانيين والمستشارين المتورطين في شبهة ” فساد مالي” او من صدر في حقهم تقارير او من وردت أسماءهم في تحقيقات من الجهات المختصة، من حضور إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه.

مهتمون بالشأن السياسي المغربي، يرون أن تفعيل هذا السلوك الأخلاقي الديمقراطي بداخل أهم مؤسسة تشريعية في البلاد، هو بداية جيدة سيستحسنها جل المغاربة، لأن نهج أسلوب ‘المنع” لهؤلاء البرلمانيين والمستشارين بحسب إعداد لائحة من رؤساء البرلمان بغرفتيه وفق تقارير او معطيات حول ملاحقة هؤلاء بشبهة ” الفساد المالي التذبيري”او شبهة نهب اموال عمومية ، سيساهم في تخليق الفعل السياسي التذبيري الترافعي السليم داخل المؤسسة التشريعية، واذا ما تم منع هؤلاء النواب والمستشارين من ولوج الجلسة الافتتاحية، فستكون سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان.

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