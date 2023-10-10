من إبداعات تلامذة العالم القروي بسطات.. تثبيت خرائط الجماعات الترابية بتقنية PUZZLE

2023-10-10 / 20:19
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ومؤسسات الابتسامات على أجل المستقبل، وتنزيلا لمضامين القانون الإطار رقم 51.17 خاصة المشروع رقم 10 الرامي إلى الإرتقاء بالحياة المدرسية، والمشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، احتضنت صباح اليوم الثلاثاء الثانوية الاعدادية سعد بن أبي وقاص بجماعة أولاد سعيد بسطات، ورشة تربوية وتكوينية لتأثيث خرائط الجماعات الترابية وتحويلها الى لعبة البوزل PUZZLE من طرف تلميذات وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وقد شاركت في هذه الورشة التربوية منسقو ومنسقات الحياة المدرسية بمعية تلميذاتهم وتلاميذهم الذين يتابعون دراستهم بكل من مجموعة مدارس الكرايم، وإعدادية أمزورة، و اعدادية سعد بن أبي وقاص، حيث أبدع المتعلمون والمتعلمات بالتعريف بالجماعة الترابية التي تنتمي إليها مؤسستهم التعليمية مع تحديد حدودها الجغرافية ، والتقسيم الداخلي للأحياء اذا كانت الجماعة تتواجد بالمجال الحضري و للدواوير ( اذا كانت تتواجد بالمجال القروي)، ضمن تجربة تربوية هادفة استكمالا لنسختها الثالثة في استعمال لعبة البوزل PUZZLE لإعداد خرائط الجماعات الترابية.

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