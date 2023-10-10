رئيس جمهورية القبائل يهنئ المغرب بنيله شرف تنظيم مونديال 2030

2023-10-10 / 20:20
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هبة بريس – اس.ب

هنأ فرحات مهني ، رئيس جمهورية القبائل، المغرب بنيله شرف تنظيم منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من اسبانيا والبرتغال، في وقت صمت فيه قصر المرادية جراء وقع الصدمة .

فرحات مهني غرد على حسابه الرسمي بموقع “اك”( تويتر سابقا ) قائلا: كأس العالم لكرة القدم 2030. توج المغرب كمنظم مشارك للحدث العالمي مع إسبانيا والبرتغال. وتتقدم منطقة القبائل بالتهاني إلى الشعب المغربي الشقيق الكبير على تكريمه لإفريقيا عامة وشمال إفريقيا خاصة. وسيذكر التاريخ أن هذا النجاح الباهر تحقق في ظل العهد المتألق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.”

ومنطقة القبائل أو بلاد القبائل هي منطقة ثقافية ، طبيعية شمال شرق الجزائر، تغطي عدة ولايات: ولاية بومرداس، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، ولاية البويرة، ولاية المدية، شمالا ولاية برج بوعريريج، ولاية سطيف، ولاية جيجل، ولاية ميلة، غربا ولاية سكيكدة.

ويتكلم سكان المنطقة اللغة الأمازيغية ولهجة قبائلية إلى جانب العربية الدارجة. وتُستخدم اللغة العربية الفصحى في المحررات والمواثيق الرسمية حيث تقدر ساكنة جمهورية القبائل بحوالي ثلاث ملايين نسمة .

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‫5 تعليقات

  1. هبة بريس اسب ،لعنوا الشيطان وبارك من شعيل الفتن والتقسيم.الله يجازيكم بخير نقصوا شوية من هاد البلبلة

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  3. بارك الله فيه وإن شاء الله سنراكم في دولتكم سالمين وغانمين. النصر قريب إن شاء الله.
    ولا عزاء للخرفان مثل المعلق كريم.

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