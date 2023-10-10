وفاة ميكانيكي بعد انفجار مجهول وسط محل للمتلاشيات بالعيون

2023-10-10 / 19:53
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هبة بريس ـ الرباط

تسبب انفجار مجهول الأسباب داخل محل لبيع المتلاشيات في مصرع شخص و إصابة ثاني بمدينة العيون.

و أوضحت مصادر إعلامية بأن الشخص الذي توفي يشتغل ميكانيكي حيث فارق الحياة بعد انفجار مجهول وسط محل للمتلاشيات بالعيون و بالضبط بالشارع المؤدي لحليمة السعدية بحي عودة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات الأمنية، وفرقة تابعة للشرطة التقنية، وتم تطويق المكان، حيث باشرت التحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ما تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات.

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