الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو الى تغيير قانون “القوامة” في مدونة الأسرة الجديدة

2023-10-10 / 19:42
4
هبة بريس

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة عبر بلاغ لها توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، -طالبت- بالتغيير العميق والشامل للمدونة، بما يضمن حقوقا متساوية للنساء والرجال؛ وملاءمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.

و أكدت عبر ذات البلاغ على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية،و كذا القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.

ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز وعلى الذكورية،وكذا العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون المحدث لها، وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وفي للأخير ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، داعية كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري،وضمان المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتيسير ولوج المتقاضين إلى حقوقهم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بمصر

المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للَّجنة الإقليمية لمنظمة…

2023-10-10 / 22:24
Photo of هل يتم منع برلمانيين ومستشارين من حضور إفتتاح الدورة التشريعية المتورطين في شبهة ” فساد مالي”؟؟

هل يتم منع برلمانيين ومستشارين من حضور إفتتاح الدورة…

2023-10-10 / 21:34
Photo of بعد “بلوكاج” لفترة طويلة.. بولعيش: تصميم التهيئة في مراحله الأخيرة والتنمية بجماعة اجزناية شهدت طفرة نوعية

بعد “بلوكاج” لفترة طويلة.. بولعيش: تصميم التهيئة في مراحله…

2023-10-10 / 20:45
Photo of بعد أزمة دفن الموتى.. سطات تعلن غدا افتتاح مقبرة جديدة بالمدار الحضري

بعد أزمة دفن الموتى.. سطات تعلن غدا افتتاح مقبرة…

2023-10-10 / 20:27
Photo of من إبداعات تلامذة العالم القروي بسطات.. تثبيت خرائط الجماعات الترابية بتقنية PUZZLE

من إبداعات تلامذة العالم القروي بسطات.. تثبيت خرائط الجماعات…

2023-10-10 / 20:19
Photo of منظمة النساء الاتحاديات تحتفي باليوم الوطني للمرأة بتكريم نساء الجبل

منظمة النساء الاتحاديات تحتفي باليوم الوطني للمرأة بتكريم نساء…

2023-10-10 / 19:26
Photo of طنجة.. توقيف عشريني ظهر في شريط فيديو يسرق سيارة ودراجة نارية

طنجة.. توقيف عشريني ظهر في شريط فيديو يسرق سيارة…

2023-10-10 / 19:10
Photo of “تنسيقية نسائية ” تدعو الى منع تعدد الزوجات بصفة نهائية

“تنسيقية نسائية ” تدعو الى منع تعدد الزوجات بصفة…

2023-10-10 / 17:13
Photo of بهذه التهم يتابع الوكيل العام بفاس “العمدة البقالي ”

بهذه التهم يتابع الوكيل العام بفاس “العمدة البقالي ”

2023-10-10 / 16:30
Photo of بلاغ للرأي العام الوطني للمرضى الذين فقدوا بصرهم بميريزكو

بلاغ للرأي العام الوطني للمرضى الذين فقدوا بصرهم بميريزكو

2023-10-10 / 16:14

‫4 تعليقات

  1. هذه التحركات المشبوهة من وراءها ستدمر ما تسمى بالاسرة..وستدمر المراء التي ستكون الضحية الأولى قبل الرجل….وسنرى عزوفا اكثر عن الزواج وانخفاضا كبيرا في المواليد…وسنرى مجتمعا متحللا مفككا.

  2. ولماذا لا تطالبن بالغاء قانون المتعة والنفقة و و و ؟ المرأة عندنا بحالها بحال المنشار.طالعة واكلة نازلة واكلة. فالخطوبة عطيها فالزواج عطيها فالطلاق عطيها. المرأة عندنا أصبحت كابوس للرجل.

  4. وماذا عن المهر يجيب إزالته وكذالك الخطوبة وكذالك الدهاز هذا كله خاصو يتحيد وكذالك مسؤولية المنزل أي النفاقة خاصها بالتساوي نولو بحال العشرة وكلشي بالحساب هنا سنقوم بالمساواة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق