الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو الى تغيير قانون “القوامة” في مدونة الأسرة الجديدة

هبة بريس

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة عبر بلاغ لها توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، -طالبت- بالتغيير العميق والشامل للمدونة، بما يضمن حقوقا متساوية للنساء والرجال؛ وملاءمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.

و أكدت عبر ذات البلاغ على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية،و كذا القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.

ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز وعلى الذكورية،وكذا العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون المحدث لها، وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وفي للأخير ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، داعية كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري،وضمان المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتيسير ولوج المتقاضين إلى حقوقهم.

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