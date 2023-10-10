الرئيس الأمريكي: “سنوفر الصواريخ لإسرائيل لتدافع عن نفسها و مواطنيها”
هبة بريس ـ وكالات
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية.
وقال بايدن في تصريح مباشر حول الوضع في إسرائيل “تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء”.
و قال بايدن في كلمته: “سندعم إسرائيل بالصواريخ و العتاد الخاص بالقبة الحديدية لتتمكن من الدفاع عن نفسها و حماية مواطنيها”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
بايدن مهمته فقط البزنس وقتل الاطفال الفلسطينيين
لو كان ترامب لقتل كل الفلسطينيين
سياسة اليهود يحكمون العلم بالمال فقط
فتاريخ البرجوازية في فرنسا انتهت بتدمير البرجوازية كلها
الله ينعل بوك و بوهم يا ولاد القردة و الخنازير…..اللهم أعز الإسلام والمسلمين….فلسطين ❤️
وهل إسرائيل محتاجة لصواريخكم السيد الرئيس، ادا احتجتم أنتم لصواريخ ما إسرائيل قادرة على تزويدكم بها، فقط تريدون أن تكسبوا ود وأصوات اليهود في 2024 لكن هناك من هو إسرائيلي أكثر منكم.