الرئيس الأمريكي: “سنوفر الصواريخ لإسرائيل لتدافع عن نفسها و مواطنيها”

هبة بريس ـ وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية.

وقال بايدن في تصريح مباشر حول الوضع في إسرائيل “تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء”.

و قال بايدن في كلمته: “سندعم إسرائيل بالصواريخ و العتاد الخاص بالقبة الحديدية لتتمكن من الدفاع عن نفسها و حماية مواطنيها”.

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