بايدن: “حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود”
هبة بريس ـ وكالات
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مباشر عشية اليوم بأن حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود.
و أضاف الرئيس الأمريكي بأنه قد أنهى للتو مكالمة هاتفية مع نتنياهو الرئيس الإسرائيلي و عبر عن دعم أمريكا الكامل له للقضاء على حركة حماس.
و أوضح بايدن في ذات التصريح بأن حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تستخدمهم كدروع بشرية و هدفها إبادة اليهود.
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لیس ھناک اکبر متعطش للدماء اکبر منکم والصھاینۃ۔ فانتم من جلبتم الویلات والمآسي للبلاد العربیۃ۔ اینما حللتم الا وحل الشر معکم۔ لا یمکن نسیان ما اقترفہ الامریکان من ابشع المجازر والجزائم في العراق ولیبیا وسورہا، فھم یستبیحون الدم ویسترخصونہ بینما بمجرد ان یقتل واحد من جحافلھم یقیمون الدنیا ولایقعدونھا۔ ولکن مشکلۃ العرب في حکامھم الذین یتم استعبادھم من طرف الصھاینۃ والامریکان، الم یحین الوقت للانتفاض في وجہ ھؤلاء الاشرار؟ الیس ھناک اقطاب جدیدۃ تشکلت بقیاۃ الصین والھند وروسیا یلتحق بھا کل العرب لما لدیھم من خیرات وثروات تمکنھم من اسماع صوتھم وفرض مواقفھم؟ الی متی یبقی حکام العرب مذلولین امام الصھاینۃ وحماتھم الامریکان؟ مع اجمل التحیات لھذہ الجریدۃ الالیکترونیۃ الرائدۃ والتمیزۃ۔