بايدن: “حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود”

هبة بريس ـ وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مباشر عشية اليوم بأن حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود.

و أضاف الرئيس الأمريكي بأنه قد أنهى للتو مكالمة هاتفية مع نتنياهو الرئيس الإسرائيلي و عبر عن دعم أمريكا الكامل له للقضاء على حركة حماس.

و أوضح بايدن في ذات التصريح بأن حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تستخدمهم كدروع بشرية و هدفها إبادة اليهود.

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