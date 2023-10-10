سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومدن إسرائيلية بدفعات صاروخية كبيرة

2023-10-10 / 19:19
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤليتها عن تنفيذ قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تواصل عملية “طوفان الأقصى”، لليوم الرابع على التوالي، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، حيث شن سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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‫13 تعليقات

  1. اللهم النصر لفلسطين والهزيمة للصهاينة واسترجاع الأراضي الفلسطينية المحتلة بإذن الله تعالى.

  3. الآن جاء دور فلسطين وتبرهن للعالم بأكمله مدى قوتها العسكرية على إسرائيل ومواجهتها لأن اسرائيل منذ سنوات طويلة وهي من كانت تقتل الفلسطنيين التي راح ضحيتها أكثر آلاف الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم والنساء والمسنين ، ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  5. كلنا نرفع أيدينا إلى السماء ونرجوا من الله عزوجل ان ينصر الاسلام و يرفع راية الإسلام بالمسجد الأقصى المبارك وينصرهم على القوم الظالمين..

  6. ألا نحاسب اسرائيل على المجازر التي ارتكبتها في حق الضحايا الأبرياء الأطفال والنساء والرجال والآن جاء دورها لتدفع الثمن غالي جدا..

  7. اللهم اجمع شمل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يآرب ووفقهم وانصرهم ووحد كلمة الإسلام بالاله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

  9. سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحي يثير الجدل ويثير الشكوك من أجل استغلال إسرائيل عدد القتلى لتعاطف معها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هههههههههههه.

  10. يجب على الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتدخل على الفور لوقف إطلاق النار بين الطرفين وايجاد الحلول المناسبة لهما من أجل حماية المدنيين.

  12. اللهم النصر ✌ لهم يارب العالمين انصرهم علا الصهيونيين الطوغات والصبر لامهات الشهداء

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