سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومدن إسرائيلية بدفعات صاروخية كبيرة

2023-10-10 / 19:19
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤليتها عن تنفيذ قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تواصل عملية “طوفان الأقصى”، لليوم الرابع على التوالي، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، حيث شن سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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