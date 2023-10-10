إسرائيل وغزة والحرب الطاحنة.. هل هي بداية لميلاد شرق أوسط جديد؟

هبة بريس_ الرباط

يتعرض قطاع لقصف جوي غير مسبوق، فيما ارتفع عدد النازحين صوب الحدود مع مصر هربا من جحيم الحرب الدائرة، فيما انتشال الجثت متواصلة في ظل حصار شديد بلاماء ولا كهرباء ولا انترنت، في الجهة الأخرى تواصل صواريخ القسّام قصفها منطقة عسقلان ردا على ما اعتبروها خطة اسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة..

على المستوى العالمي، أعلن البنتاغون بدوره وتعهد بارسال المساعدات الأمنية إلى اسرائيل في حربها الدائرة، وأذرع ايران بالمنطقة ” حوثيو اليمن” أبدوا استعدادهم لخوض المعركة في حالة التدخل الأمريكي، ومن الجبهة الشمالية مع حزب الله، تعيش المنطقة الحدودية على كف عفريت بسبب المناوشات والتراشقات الصاروخية بين الفينة والأخرى.

الوضع السياسي الداخلي باسرائيل، حيث يعمل نتنياهو جاهدا للابقاء على حكومته الحالية، وكذا الحرص على تقوية الجبهة الداخلية وله مصلحة في ذلك، فيما تختلف الآراء حول امكانية اطلاق عملية برية واسعة، وهي خطوة تطرح مخاوف كثيرة لدى صناع القرار بالكنيست، من أن يتحول قطاع غزة إلى مستنقع الموت..

” طوفان الأقصى” وما تبعته من تداعيات، وحسب رأي محللين وخبراء عسكريين، هو سيناريو شبيه بذلك الذي عاشه العالم في 11شتنبر، حينها ومباشرة بعد قصف البرجين، حتى تحركت البوارج الأمريكية شرقا، والوجهة آنذاك صوب أفغانستان التي تحولت إلى ساحة حرب واسعة وكتلة نيران ملتهبة، انتهت بالإطاحة بنظام طالبان آنذاك، قبل أن يعود بصيغة جديدة بعد مفاوضات جديدة، برعاية قطرية حينها…

“طوفان الأقصى” الذي أعاد موضوع ” رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد” للنقاش على دائرة الأحداث، قد يكون فعلا قد حانت ساعة رسم خريطته…

ودائما حسب رأي المحللين، وخبراء العلاقات الدولية، فقد كان للتقارب الإيراني السعودي، وإعلان هذه الأخيرة نيتها التطبيع مع اسرائيل، وكذا اعلان عزمها الحصول على السلاح النووي اسوة بايران في حالة حصولها بدورها على ذلك، كل ذلك حسب رأي المهتمين بالحقل السياسي، أشعل شرارة هذه الحرب، بهدف على مايبدو ويرجح تعطيل المشروع المتعلق بموضوع التطبيع، لكنه في المقابل منح لاسرائيل الدور الأخضر لمسح قطاع غزة من الخريطة السياسية تمهيدا لرسم معالم شرق أوسط جديد، بسبب الخسائر التي منيت بها، وكذا حجم ق.تلاها وأسراها، في مشهد لم تعرف له مثيلا منذ حرب أكتوبر 1973…فهل الأمر يتعلق هنا ببداية لميلاد شرق أوسط جديد بتحالفات جديدة ونظام سياسي جديد؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام المقبلة..

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0