تم تعويضه بحاتم عمور..إدارة أعمال السرحاني توجه أصابع الاتهام لأسماء لمنور

2023-10-10 / 19:07
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر يفيد إلغاء حلقة الفنان المغربي أيمن السرحاني الخاصة ببرنامج النجمة الإماراتية أحلام و التي كان من المرتقب تصويرها بأبوظبي رفقة الفنانة المغربية أسماء لمنور.

و في هذا الصدد، نفت إدارة أعمال فنان الراي المغربي أيمن السرحاني جملة و تفصيلا، الأخبار الرائجة وذلك عبر بلاغ لها توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه.

و أكدت إدارة أعمال السرحاني أن إلغاء الحلقة لم يكن بسبب سوء سلوكه و الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت عبر البلاغ ذاته أن أيمن السرحاني يؤكد التزامه التام و احترافيته المعهودة، سيما أنه حضر في الموعد المحدد و كان ضيف شرف راض عن جميع الشروط، إلا أنه تفاجأ بطلب أقرب للخيال حيث طلبت منه الفنانة أسماء المنور أداء دويتو دون علمه، الأمر الذي كان مفاجأ، ما زاد الطين بلة أن كلمات الأغنية لا علم للفنان بها و لم تصله نسخة للتدرب عليها، إذ أن الأغنية سيتم إصدارها مستقبلا.

وفي الأخير أعربت إدارة أعمال الفنان أيمن السرحاني، عن استيائها من الطريقة التي تم التعامل بها معه، في إشارة منها أن إلغاء فقرته و تعويضه بحاتم عمور جاء بناء على طلب أسماء لمنور من صاحبة البرنامج.

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