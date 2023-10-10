حزب الله اللبناني يؤكد قصفه لمواقع إسرائيلية جديدة

2023-10-10 / 18:40
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مناطق إسرائيلية بصاروخَين موجَّهين، بعد قصف إسرائيلي استهدف نقاط مراقبة تابعة له، عند الحدود مع فلسطين.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا مساء اليوم «ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخّين موجَّهين وتمّت إصابتها ‏وتدميرها بالكامل».

وأوضح حزب الله أن عمليته أتت «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية».

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