بوريل: “الاتحاد الأوروبي يرفض حصار إسرائيل المطبق على غزة”
هبة بريس ـ وكالات
أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسية الخارجية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الاتخاد الأوروبي يرفض فرض حصار مطبق من طرف إسرائيل على قطاع غزة.
و قال بوريل بأن الحصار الكامل و التام الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة سيساهم في تأزيم الأوضاع أكثر خاصة في ظل الجهود الدولية المبذولة لوقف الصراع.
هذا و كانت سلطات إسرائيل قد قامت بفرض حصار شامل و عام على القطاع، تزامنا مع تبادل القصف بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.
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