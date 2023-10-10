بوريل: “الاتحاد الأوروبي يرفض حصار إسرائيل المطبق على غزة”

2023-10-10 / 18:26
0

هبة بريس ـ وكالات

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسية الخارجية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الاتخاد الأوروبي يرفض فرض حصار مطبق من طرف إسرائيل على قطاع غزة.

و قال بوريل بأن الحصار الكامل و التام الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة سيساهم في تأزيم الأوضاع أكثر خاصة في ظل الجهود الدولية المبذولة لوقف الصراع.

هذا و كانت سلطات إسرائيل قد قامت بفرض حصار شامل و عام على القطاع، تزامنا مع تبادل القصف بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأمريكي: “سنوفر الصواريخ لإسرائيل لتدافع عن نفسها و مواطنيها”

الرئيس الأمريكي: “سنوفر الصواريخ لإسرائيل لتدافع عن نفسها و…

2023-10-10 / 19:43
Photo of بايدن: “حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود”

بايدن: “حماس متعطشة للدماء و تريد إبادة اليهود”

2023-10-10 / 19:31
Photo of سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومدن إسرائيلية بدفعات صاروخية كبيرة

سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومدن إسرائيلية بدفعات…

2023-10-10 / 19:19
Photo of إسرائيل وغزة والحرب الطاحنة.. هل هي بداية لميلاد شرق أوسط جديد؟

إسرائيل وغزة والحرب الطاحنة.. هل هي بداية لميلاد شرق…

2023-10-10 / 19:07
Photo of حزب الله اللبناني يؤكد قصفه لمواقع إسرائيلية جديدة

حزب الله اللبناني يؤكد قصفه لمواقع إسرائيلية جديدة

2023-10-10 / 18:40
Photo of مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين تغادر النيجر

مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين تغادر النيجر

2023-10-10 / 17:22
Photo of وسط نار الحرب…”مستوطنة” تروي طريقة تعامل القسام معها ( فيديو )

وسط نار الحرب…”مستوطنة” تروي طريقة تعامل القسام معها (…

2023-10-10 / 14:37
Photo of الأمم المتحدة : الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

الأمم المتحدة : الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون…

2023-10-10 / 12:03
Photo of رابع أيام الحرب ..900 قتــ يل إسرائيلي و687 فلسطيني

رابع أيام الحرب ..900 قتــ يل إسرائيلي و687 فلسطيني

2023-10-10 / 09:23
Photo of بعد إسبانيا…فرنسا ترفض تعليق المساعدات لفلسطين بشكل مباشر

بعد إسبانيا…فرنسا ترفض تعليق المساعدات لفلسطين بشكل مباشر

2023-10-10 / 09:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق