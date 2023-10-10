بوريل: “الاتحاد الأوروبي يرفض حصار إسرائيل المطبق على غزة”

هبة بريس ـ وكالات

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسية الخارجية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الاتخاد الأوروبي يرفض فرض حصار مطبق من طرف إسرائيل على قطاع غزة.

و قال بوريل بأن الحصار الكامل و التام الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة سيساهم في تأزيم الأوضاع أكثر خاصة في ظل الجهود الدولية المبذولة لوقف الصراع.

هذا و كانت سلطات إسرائيل قد قامت بفرض حصار شامل و عام على القطاع، تزامنا مع تبادل القصف بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.

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