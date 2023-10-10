سعيد الناصري يطلق فيلمه الجديد “نايضة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

يطرح الفنان الكوميدي المغربي سعيد الناصري فيلمه الجديد “نايضة..كبرها تصغار” شهر أكتوبر الجاري رسميا بكل القاعات السينمائية المغربية، وداخل وخارج أرض الوطن، بمشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة الذي أثتوا هذا العمل الضخم، المصورة أحداثه في قلب مدينة الدار البيضاء، حيث سينطلق العرض الرسمي للفيلم يوم 25 أكتوبر الجاري في القاعات السينمائية المغربية.

ويعتبر الفيلم الجديد “نايضة” عمل درامي كوميدي يتناول موضوع غياب الحوار بين الفاعلين السياسيين والشعب وما يخلفه ذلك من انعدام للثقة وعدد من المشاكل في قالب كوميدي ساخر، تناقش بقوة ملفات سياسية وصحية واجتماعية محضة، ويتضمن مشاهد جمعت بين الدراما والكوميديا الساخرة في نفس الوقت، حيث سيكتشف الجمهور وجها جديدا للناصري في هذا العمل، يختلف تماما عما قدمه من قبل في أفلامه، والذي سيكون طفرة في مسار بطل الفيلم وتجربة جديدة جديرة بالاهتمام والمتابعة.

وأشرف سعيد الناصري على إخراج العمل إلى جانب أداء البطولة فيه، حيث اختار تصوير جزء من مشاهده في إحدى الفنادق الفخمة بالدار البيضاء، وجزء آخر في كريان الرحامنة بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، من أجل تسليط الضوء على سكانه الذين يتجاوزون 12 ألف شخص ويعيشون في ظروف يطبعها التهميش، فضلا عن الاستعانة بعدد من مشاهد ديكور أخرى، حيث سيراهن الناصيري على نجاح فيلمه “نايضة”، لما يحمله من رسائل حقيقية وحساسة تتحدث عن علاقة الحكومة بالشعب.

يشار إلى أنه بجانب الناصري شاركت عدد من الوجوه الفنية المعروفة في هذا العمل أبرزهم رفيق بوبكر، إلهام واعزيز، الصديق مكوار، عبد الكبير الركاكنة، عبد الحق مجاهد ومحسن ناشط وآخرون…

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