مدرب منتخب فرنسا يهاجم الـ”فيفا” بسبب كأس العالم 2030

هبة بريس _ رياضة

وجه ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، انتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب قرار إقامة كأس العالم 2030 في 6 دول بثلاث قارات مختلفة.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: “بالتأكيد هناك 3 مباريات ستقام في أمريكا الجنوبية باعتبارها حدثا استثنائيا وتاريخيا”.

وأشار مدرب “الديوك” إلى أن هذا القرار، يناقض مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: “منتخبات أمريكا الجنوبية لديها ميزة أمام منافسيها في هذه المباريات الثلاث”.

وأوضح: “المنتخبات الأخرى ستضطر لخوض رحلة سفر طويلة إلى أمريكا الجنوبية، ثم تسافر مجددا لاستكمال باقي مباريات البطولة”.

وتابع ديشامب: “لا أعرف من اتخذ هذا القرار، لكن يعجبني أن تكون كل خطوة تتسم بالعدالة والمساواة على المستويين الرياضي والأخلاقي، ولا أعتقد أن هذا المعيار موجود في هذه الحالة”

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