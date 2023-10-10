مدرب منتخب فرنسا يهاجم الـ”فيفا” بسبب كأس العالم 2030

2023-10-10 / 17:52
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هبة بريس _ رياضة

وجه ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، انتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب قرار إقامة كأس العالم 2030 في 6 دول بثلاث قارات مختلفة.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: “بالتأكيد هناك 3 مباريات ستقام في أمريكا الجنوبية باعتبارها حدثا استثنائيا وتاريخيا”.

وأشار مدرب “الديوك” إلى أن هذا القرار، يناقض مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: “منتخبات أمريكا الجنوبية لديها ميزة أمام منافسيها في هذه المباريات الثلاث”.

وأوضح: “المنتخبات الأخرى ستضطر لخوض رحلة سفر طويلة إلى أمريكا الجنوبية، ثم تسافر مجددا لاستكمال باقي مباريات البطولة”.

وتابع ديشامب: “لا أعرف من اتخذ هذا القرار، لكن يعجبني أن تكون كل خطوة تتسم بالعدالة والمساواة على المستويين الرياضي والأخلاقي، ولا أعتقد أن هذا المعيار موجود في هذه الحالة”

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‫4 تعليقات

  1. كلب من كلاب دولة البق مايزهق.مثله مثل كلب من كلاب الكابرنات دولة العدس واللوبيا..الخ

  3. الاولى لك ان تهتم بقتل البق والجرذان والفئران وتنظف سروالك ولا تنتقد اسيادك يا خنزير

  4. هي المغرب سوف يحصل على مبارتين لآن اسبانيا سوف تحصل على نصف نهائي و النهائي أنا لا أعرف اعلاش لمغاربة فرحنين بكأس العالم هههههههه

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