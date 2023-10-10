مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين تغادر النيجر

2023-10-10 / 17:22
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هبة بريس _ وكالات

أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، مغادرة مجموعة أولى من العسكريين والمعدات الفرنسية من النيجر.

وينتشر حتى الآن نحو 1400 عسكري فرنسي في النيجر، في العاصمة نيامي وفي قاعدتين متقدمتين في الشمال الغربي في ولام وتباريباري، في إطار دعم النيجر في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

ويأتي الانسحاب بطلب من المجلس العسكري النيجري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يوليو، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن رحيل قوات بلاده نهاية سبتمبر.

وقال الجيش الفرنسي إن “عمليات المغادرة الأولى تجري”، مؤكداً الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري النيجري في اليوم السابق والذي ذكر أيضاً أن قوات من الجيش النيجري ترافق العسكريين الفرنسيين أثناء انسحابهم.

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‫20 تعليقات

  7. لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهن احمي النيجر وباقي الدول الإفريقية..

  19. انشالله تخرجو اليهود والصهيونيين من فلسطين كما خرجت فرنسا من النيجر يارب العالمين

  20. كيكولو ناس ازمان ادخول الحمام مشي ابحال اخروجو كيخصهم يتحاسبو اعلا صغيرة او اللكبيرة مخربوش اقليل او شفرو قليل الله يخود فيهم الحق

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