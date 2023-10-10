مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين تغادر النيجر
هبة بريس _ وكالات
أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، مغادرة مجموعة أولى من العسكريين والمعدات الفرنسية من النيجر.
وينتشر حتى الآن نحو 1400 عسكري فرنسي في النيجر، في العاصمة نيامي وفي قاعدتين متقدمتين في الشمال الغربي في ولام وتباريباري، في إطار دعم النيجر في مكافحة التنظيمات المتطرفة.
ويأتي الانسحاب بطلب من المجلس العسكري النيجري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يوليو، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن رحيل قوات بلاده نهاية سبتمبر.
وقال الجيش الفرنسي إن “عمليات المغادرة الأولى تجري”، مؤكداً الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري النيجري في اليوم السابق والذي ذكر أيضاً أن قوات من الجيش النيجري ترافق العسكريين الفرنسيين أثناء انسحابهم.
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المجموع 8 آراء
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16 تعليقات
على السلامة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
تعطلت
ربنا أنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
فرسا عليها ان تعتذر من كل الدول
على فرنسا محاسبنتها على كل الثروات التي أخذتها من افريقيا..
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهن احمي النيجر وباقي الدول الإفريقية..
النيجر هي من تقرر لأنها هي صاحبة السيادة على أراضيها..
رجال أحرار سوف تدخلون التاريخ إن شاء الله نحن معكم.
لا لاستعمار إفريقيا..
النصر إن شاء الله على أعظاء إفريقيا طرد المستعمر بصفة نهائية..
إفريقيا في طريقها للتحرر من الإستعمار الفرنسي ..
إذا أراد الشعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ..
يجب إنهاء هذا الإستعمار الفرنسي قريبا..
اللهم انصرهم افريقيا تنتفض لطرد فرنسا و أذنابها ..
الحمد لله بداية انفراج الأزمة الفرنسية في أفريقيا..
تاخرتم كتيرا في خروجكم من النيجر