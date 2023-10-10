بهذه التهم يتابع الوكيل العام بفاس “العمدة البقالي ”

هبة بريس _ فاس

قررت النيابة العامة باستئنافية فاس توجيه تهمة عدم الإبلاغ عن جرائم مالية ضد عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، فيما يتعلق بملف نائبه الثالث البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وهل كاتبة العمدة على علم بهذا الملف و ما كان يجري بهذه الجماعة .

ويمكن أن تؤدي هذه التهمة إلى عقوبة تصل إلى سجن يتراوح بين شهرين وسنتين مع غرامة إذا تم إثباتها ضده.

وقررت النيابة العامة أيضا متابعة عمدة المدينة وموظف آخر في المجلس الجماعي في حالة سراح. وأمرت بوضع البرلماني البوصيري و10 أشخاص آخرين تحت الاعتقال في سجن بوركايز بفاس.

يأتي هذا القرار عقب التحقيقات التي أجرتها فرقة الشرطة الجهوية القضائية بولاية أمن فاس بشأن شبهات تلاعب بالعقود المتعلقة ببيع متلاشيات سيارات في المحجوز البلدي، والتي قام بها البرلماني البوصيري في ظروف غامضة.

وفي سياق الموضوع ، فقد قدم البرلماني البوصيري استقالته من مجلس جماعة فاس قبل بضعة أيام، حيث أشار في استقالته إلى عدم قدرته على تلبية مطالب السكان الذين انتخبوه في الانتخابات. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن البرلماني البوصيري كان يدرك تمامًا احتمال إحالته للمحاكمة بعد انفجار فضيحة توقيعه على رخصة غير قانونية،

السؤال المطروح ؟ كيف أصبح البوصيري برلماني ومليادير في ظرف وجيز بعدما كان مستخدم جبائي بشركة النقل الحضري بفاس ويتقاضى أجرة 3500 درهم حلل وناقش ؟.

هذا الواقع دفع والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس إلى تقديم طعن أمام المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المشبوهة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الفضائح المرتبطة بالبرلماني البوصيري، وآخرها كانت فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات من المحجوز البلدي .

وفيما يلي أسماء المتابعين والتهم الموجهة لهم يوم 17 أكتوبر 2023

في حالة اعتقال

1-نورالدين الدين العلمي مهندس المساحات الاخضر

2- محمد دراجو مقاول

3- عمر الحايل

4-انور بن بوبكر المنسق الإقليمي لحزب الحصان

5-احمد اغزديس

6-مصطفى صبحي

7- اسلام فضل الله

8- عبد القادر البوصيري برلماني و النائب الثالث للعمدة

9- حسن فيداس

10- عماد الشارف

11- محمد الموسير

في حالة سراح

12- عادل شاريف

13- خالد بالمليح غائب

14- فاطمة الزهراء مبتسم غائبة

15- سفيان ادريسي

16- عبدالسلام بقالي بتهمة عدم التبليغ عن جرائم أموال يعلم بحدوثها

رقم 7 الارتشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ

رقم 8 الارتشاء و الاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية و التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالها

رقم 5 المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء و التزوير في محررات رسميه و التزوير في محرر عرفي

رقم 4 المشاركة في الارتشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ

رقم 3 التزوير في محررات رسميه و التزوير في محرر عرفي و المشاركة في تبديد أموال عمومية

رقم 10 الارشاء و المشاركة في تزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة في تبديد أموال عمومية

رقم 2 الارشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية

رقم 9 الارشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية

رقم 11 اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالهما و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني

رقم 1 التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية

رقم 6 التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية

اما في حالة سراح

بالنسبة للرقم 16 – عدم التبليغ عن وقوع جناية. 15- استغلال النفوذ، وتقرر عدم المتابعة في حق الرقم 12.

مٱل القضية أجل الى جلسة 17/10/2033

ملاحظة المتهمون يتابعون في حالة اعتقال ماعدا رقم 15-16 يتابعون في سراح اما رقم 12 قرر الوكيل العام للملك بعدم المتابعة

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