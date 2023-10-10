الصحراء المغربية ..السعودية تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده “تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
وعبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
10 تعليقات
الله أكبر
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
نشكر السعودية
مشكوين
ان ينصركم الله فلا غالب لكم
اكتر من 40سنة حكمت محكمة لاهاي بمغربية الصحراء
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربيتها حتى يرث الله الارض ومن عليها
الشوكرا لكل من يدعمنا في صحرائنا ومنها المملكة العربية السعودية 🇸🇦 ودائما الله الوطن الملك
الصحراء جزء لايتجزء من وطنها المغرب 🇲🇦
مجرد تساؤل
ما هو الفرق بين التصريحات الدبلوماسية والتصرفات الرسمية !!!؟؟؟
ساسة المغرب يدركون جيدا، أن الدول المحترمة لا يمكنهم القفز على الشرعية والقانون الدوليين.
1- الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة التي تعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار بدليل إدراجها في لجنة 24 الخاصة بتصفية الاستعمار، ووجود بعثة “المينورسو”، التي تهدف كما يدل عليه اسمها إلى تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
2- القانون الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية التي تعتبر الصحراء إقليما منفصلا ومميزا عن المغرب، وينفون وجود أي دليل يثبت سيادة المغرب على الصحراء.
صحيح أن السعودية وكثير من الدول يقولون ما يحب أن يسمعه المداويخ، على غرار تغريدة ترامب ورسالة سانشيز، حيث كلا تجهلاهما في المحافل الدولية والمواقف الرسمية.
السعودية أيضا تجاهلت تصريحاتها وأصدرت عملة نقدية بقيمة 20 ريال تفصل فيها المغرب عن الصحراء الغربية.
مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://www.watanserb.com/2023/09/30/عملة-الـ20-ريال-السعودية-تغضب-المغاربة/
الملك محمد السادس نفسه، يدغدغ المداويخ بشعار “الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه” لكنه يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية رسميا بموجب ظهير شريف رقم: 1.17.02، منشور في الجريدة الرسمية المغربية رقم:6539 مكرر، الصادر بتاريخ 31/01/2017.