الرقم الاخضر يطيح بمستشار جماعي بفاس.. تلقى رشوة بـ 15 ألف درهم.

هبة بريس _ فاس

علمت جريدة “ هبة بريس”، من مصادر الخاصة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، أطاح صباح اليوم بمستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو بالمكتب المسير لمقاطعة جنان الورد بفاس، بعدما تم ضبطه متلبسا بتلقيه مبلغ مالي قدره 15000 درهم على سبيل الرشوة.

و أضاف ذات المصدر، أن النيابة العامة توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف مقاول بفاس يتهم فيها المستشار الجماعي بمطالبته برشوة مقابل الحصول على رخصة سكنية، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين على مبلغ 15000 درهم.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن النيابة العامة بفاس كلفت الشرطة القضائية بفاس بفتح بحث قضائي في مضمون هذا البلاغ، والذي أسفر عن توقيف المستشار الجماعي في حالة تلبس بتسلم مبلغ الإتفاق.

يُشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه للقيام بالمتعين رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمنسوب إليه

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