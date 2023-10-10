مراكش : “مرصد” لحماية المال العام يقاضي موظفان بإستغلال النفوذ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال، شكاية تتوفر جريدة ” هبة بريس” على نسخ منها، الى كل

من الوكيل العام لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة بالرباط، في مواجهة موظفان ( زوج وزوجته)، والمطالبة بفتح تحقيق معهما بتهمة

جريمتي استغلال النفوذ و الغذر.



وأشارت نفس الشكاية ، أن المرصد الوطني، باعتباره هيئة مدنية وفق دستور المملكة ، و في إطار متابعته للتدبير العمومي للجماعة الترابية ، إكتشف إن المشتكى به الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش، قد منح المشتكى بها الأولى التي تعد زوجته رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي، بحسب وثيقة تم إرفاقها الى الشكاية، الى جانب وثيقة اخرى تكشف أن المسؤول الجماعي عمد إلى منح المشتكى بها وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات و إصلاح عجلات السيارات، بعد أن اسسوا شركة رغم أنهما موظفان عموميان و أن ما أقدما عليه يشكل جرائم استغلال النفوذ و الغذر التي تشكل جنايات حسب مقتضيات القانون الجنائي كما ان تأسيسهما لشركة كما هو تابت من القانون الأساسي للشركة يتنافى و نظام الوظيفة العمومية و كلها أفعال تخالف قواعد القانون الجنائي و القانون المنظم للجماعات الترابية و في مجملها تشكل جرائم الغدر و استغلال النفوذ .



والتمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، من الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة إحالة شكايته هاته على الشرطة القضائية المختصة و تقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة مع حفظ حق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في حقه تقديم مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة .



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