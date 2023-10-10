وسط نار الحرب…”مستوطنة” تروي طريقة تعامل القسام معها ( فيديو )

هبة بريس / بتصرف

روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط احتفاء بأخلاق رجال المقاومة عبر المنصات الاجتماعية.

وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 الإسرائيلية عن لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة.

روتم -وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- تتحدث عن اللحظة قائلة “بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” وتضيف “هذا فاجأني وطمأنني أيضا”.

هؤلاء أبطالنا

رفضوا إيذاء الأطفال والنساء

وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء

هذه أخلاق القسام ولغته

لكن نتنياهو لم يفهمها pic.twitter.com/J0NDVqNPvU — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 9, 2023

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