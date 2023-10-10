وسط نار الحرب…”مستوطنة” تروي طريقة تعامل القسام معها ( فيديو )
هبة بريس / بتصرف
روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط احتفاء بأخلاق رجال المقاومة عبر المنصات الاجتماعية.
وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 الإسرائيلية عن لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة.
روتم -وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- تتحدث عن اللحظة قائلة “بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” وتضيف “هذا فاجأني وطمأنني أيضا”.
هؤلاء أبطالنا
رفضوا إيذاء الأطفال والنساء
وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء
هذه أخلاق القسام ولغته
لكن نتنياهو لم يفهمها pic.twitter.com/J0NDVqNPvU
— براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 9, 2023
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
و ماذا عن الصواريخ التي تطلقها حماس نحو المدن و المدنيين بشكل عشوائي
هذه هي اخلاق الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
نحن موسلمين لا صهيونيين الاطفال والنساء لادخل لهم في الحروب
ههه جميل جدا الفديو أحببته لقطة طريفة هل يمكنني تناول الموز
الله على أخلاقهم الله
شيء يدعو للفجر الله اكبر
وماذا عن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلطسنين
طريف جدا
الحمدلله على نعمة الإسلام
ماشاءالله على أخلاقهم
ما علي أن أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم نبينا ورسولا