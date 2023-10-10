ضبط شحنة مفرقعات وشهب نارية بطنجة المتوسط

هبة بريس _ طنجة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 9 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف ومحاولة تهريب شحنة من المفرقعات والشهب النارية إلى المغرب انطلاقا من ميناء مارسيليا الفرنسي.

وكانت عملية المراقبة الحدودية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك، قد ضبطت سائق سيارة نفعية عند وصوله من ميناء مارسيليا، وهو في حالة تلبس بنقل وتهريب 2850 وحدة من الشهب والمفرقعات النارية، ومعدات طبية وصيدلانية، وشحنات أخرى من الأدوية المهربة.

وقد تم إيداع سائق المركبة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وامتداداتها المحتملة، وكذا تحديد الغاية من تهريب الشهب النارية والمفرقعات المحجوزة التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

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