بالفيديو ..بحضور “سناء رحيمي” وقفة احتجاجية أمام مقر 2m

هبة بريس _ نجلاء مزيان

نظمت شغيلة القناة الثانية 2M، وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 10 أكتوبر2023،لمدة نصف ساعة من العاشرة والنصف الى الحادية عشر صباحا أمام البوابة الرئيسية للقناة بالبيضاء.

وندد المحتجون بما سموه التجاوزات التي تطال بعض الاتفاقات الثنائية، والتعامل الأحادي امع القضايا والملفات التي تهم الجانب المهني والاجتماعي للشغيلة

ورفع الجميع شعارات تطالب من المسؤولين بتسوية أوضاعهم عبر إدماجهم بشكل قانوني يحفظ حقوقهم و يصون كرامتهم وكذا النهوض بالعلاقات المهنية بما يضمن حماية العمال من الاستغلال ويوفر لهم شروط العمل اللائق” كما تعرفه منظمة العمل الدولية والذي يحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ويضمن المساواة ويناهض كل أشكال التمييز في أماكن العمل.

وقبل هذا الشكل الاحتجاجي أعلن مسبقا من طرف النقابة الوطنية لمهنيي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الشغيلة ستخوض وقفة احتجاجية الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري أمام البوابة الرئيسية لمقر القناة الثانية بعين السبع بالدار البيضاء مع حمل الشارة طيلة نفس اليوم.

وحسب بلاغ للنقابة فالوقفة ستأتي تزامنا مع اليوم العالمي للعمل اللائق، و احتجاجا على استمرار إدارة القناة الثانية في فرض شروط عمل هش على جزء يسير من شغيلتها رغم قيامها بمهامها على أكمل وجه بشهادة المسؤولين والملاحظين والجمهور.

وأشارت النقابة ، في البلاغ إلى استمرار التأخيرات في أداء مستحقات العاملين الاجتماعية في تعارض صارخ مع التوجهات الرسمية للدولة التي تعمل جاهدة على تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن تهميش دور شغيلة القناة الثانية في المساهمة في الورش الاستراتيجي الهادف إلى هيكلة القطب الإعلامي العمومي وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات على الشغيلة وعلى هوية القناة الثانية ومكانتها الرمزية التاريخية لدى المشاهد.

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