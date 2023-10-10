من مراكش إلى بروكسل …أخنوش يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

2023-10-10 / 13:50
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هبة بريس _ الرباط

تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وخلال هذه المباحثات، شدد الجانبان على صلابة العلاقات التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، خاصة في السياق الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية، كما يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمملكة، بنسبة مبادلات تجارية تفوق 60 بالمائة من إجمالي المبادلات.

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‫5 تعليقات

  5. المملكة المغربية تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية، كما يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمملكة

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