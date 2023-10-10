“دفيد غوفرين”يتوعد..إسرائيل ستدمر القدرات الهجومية لمنظمة حماس

هبة بريس _ الرباط

كعادته اختار دفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا) لمواجهة حماس ايها ب ” الإرهابية ”

وقال غوفرين إن “جيش الدفاع الاسرائيلي سيقوم بكل ما يلزم للرد بشكل قاس على العمل الإرهابي الشنيع لحركة حماس، كما لن يدخر جهدا في حماية المدنيين الاسرائيليين بالإضافة الى إطلاق سراح 150 رهينة ممن اختطفوا في قطاع غزة”.

وكشف الأخير أن “إسرائيل أعلنت الحرب ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، وعلى رأسها حماس، كما تستعد لرد عسكري مطول وقاس لإزالة أي تهديد تشكله هذه المنظمات في المنطقة”.

وأسترسل بالقول “نهدف من وراء هذه الحرب إلى تدمير القدرات الهجومية لمنظمة حماس الإرهابية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية العسكرية والعودة إلى وضع لن تتمكن فيه أي جماعة إرهابية في قطاع غزة من إيذاء المواطنين الاسرائيليين مرة أخرى”.

وقبل أن ينهي ” هجومه “على حماس دعا المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى” التدخل من أجل منع فتح جبهة أخرى ضد اسرائيل من قبل دول المحور (إيران لبنان وسوريا)، مشيرا أن إن أي هجوم من هذا القبيل ضد إسرائيل سيؤدي إلى الرد بشكل مؤلم للغاية.”

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