“دفيد غوفرين”يتوعد..إسرائيل ستدمر القدرات الهجومية لمنظمة حماس
كعادته اختار دفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا) لمواجهة حماس ايها ب ” الإرهابية ”
وقال غوفرين إن “جيش الدفاع الاسرائيلي سيقوم بكل ما يلزم للرد بشكل قاس على العمل الإرهابي الشنيع لحركة حماس، كما لن يدخر جهدا في حماية المدنيين الاسرائيليين بالإضافة الى إطلاق سراح 150 رهينة ممن اختطفوا في قطاع غزة”.
وكشف الأخير أن “إسرائيل أعلنت الحرب ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، وعلى رأسها حماس، كما تستعد لرد عسكري مطول وقاس لإزالة أي تهديد تشكله هذه المنظمات في المنطقة”.
وأسترسل بالقول “نهدف من وراء هذه الحرب إلى تدمير القدرات الهجومية لمنظمة حماس الإرهابية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية العسكرية والعودة إلى وضع لن تتمكن فيه أي جماعة إرهابية في قطاع غزة من إيذاء المواطنين الاسرائيليين مرة أخرى”.
وقبل أن ينهي ” هجومه “على حماس دعا المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى” التدخل من أجل منع فتح جبهة أخرى ضد اسرائيل من قبل دول المحور (إيران لبنان وسوريا)، مشيرا أن إن أي هجوم من هذا القبيل ضد إسرائيل سيؤدي إلى الرد بشكل مؤلم للغاية.”
12 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
﴿وَلَمّا بَرَزوا لِجالوتَ وَجُنودِهِ قالوا رَبَّنا أَفرِغ عَلَينا صَبرًا وَثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَفَهَزَموهُم بِإِذنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داوودُ جالوتَ وَآتاهُ اللَّهُ المُلكَ وَالحِكمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ وَلَولا دَفعُ اللَّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الأَرضُ وَلكِنَّ اللَّهَ ذو فَضلٍ عَلَى العالَمينَ﴾ [البقرة: 250-251]
حماس ليس إرهاب
لا تخافوا ولا تحزنوا آن الله معكم
نسأل العلي القدير أن يرزق اهل فلسطين القوة والثبات
لعنة الله على المطبعين
اللهم انصر المسلمين في كل مكان
عابرون في كلام عابر. سترجع الارض الى اهلها باذن الله
يا بسيط العقل, الغرب معكم وجل العرب والمسلمين مع فلسطين. من الظالم ايها الصغير? اعلم, رغم التطبيع مع المغرب, نحن ندعم ونساند فلسطين لانها مظلومة. من المستعمر ايها الجاهل? لن تنعموا يوما بالامان الا اذا ارجعتم الاراضي وكل الاراضي الى اهلها.اعلم ان النطبيع مع حكومة لا يعني التطبيع مع الشعب المغربي.
مع اسرائيل ظالمة او مظلومة
عاشت اسرائيل ولا عاش من اعتدى عليها
لا یاجبان ثم لا۔ انتم محتلین ومغتصبین لارض فلسطین۔ الم تخجلوا مما تقولوا وما تفعلوا ولکن النصر سیکون حلیف المقاومین الابطال ولیس حلیف لصوص اراضي الغیر الذین تمثلوھم۔ وذلک بعون اللہ تعالی وبفضل بسالۃ اسیادکم الشجعان۔ فمھما تجبرتم وارتکبتم من مجازر في حق الاطفال والنساء والشیوخ ورغم انکم ھدمتم المنازل فوق رؤوس ساکینیھا ورغم عتادکم واسلحتکم وانحیاز امریکا والغرب الحاقدین علی العرب ، فانکم ستجرون ذیول الھزیمۃ المرۃ وسیشھد التاریخ علی اندحارکم یامعتدین۔