الأمم المتحدة : الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجر”
وكانت إسرائيل قد فرضت “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وقال تورك في بيان “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات”.
وأضاف البيان أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن “فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.
6 تعليقات
يا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول بلسانك أنه يجب احترام كرامة الانسان ولكن أين هي وقصف الميدنين مستمر وقطع الماء والكهرباء والطعام والغاز وهذه هي حقوق الإنسان عندكم..
نطالب بفك الحصار على غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم من هذه الحرب الفتاكة..
من المسؤول عن هذا الحصار المفروض على قطاع غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم وهم الضحية..؟؟؟؟؟
يجب على الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتدخل لوقف هذه الحرب من أجل حماية المدنيين في أسرع وقت ممكن حتى لا تصبح كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها..
والله هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء المدنيين في قطع الماء والكهرباء والطعام والغاز في غزة حسبنا الله ونعم الوكيل..
إنه الضحك بعينيه من طرف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حصار وقطع الماء والكهرباء والطعام والغاز أليس هذا ضحك!!!!!!!!