خمس سنوات سجنا نافذا لبنكي اختلس أموال عمومية وخاصة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين ،حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم” اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
وتوبع المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و 600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية.
وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم ، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير
6 تعليقات
معلم وخدمة نقية إختلاس مليار وخمس سنوات نافدة وعفوا ملكي بعد مرور سنتين مستقبل ناجح ومضمون
5 سنوات لا شيء هذا ما يشجعهم على اختلاس اموال المواطنين ،تيقولك نضرب خمس سنين ونخرج بيخير ضارب مليار اش خاصو ،بحال هاذ جرائم خاصها المؤبد ثم المؤبد ويجب إعادة النظر في الكثير من عقوبات
في تقديري هذا الحكم نعمة كبيرة على المتهم إذا لم يرافقه إرجاع المسروق ،بل سيفتح الباب مشرعا للباحثين عن الثروة بطريقة سهلة بحيث يقضي السارق عطلة طويلة مريحة لمدة 5سنوات ثم يسترجع حريته ليتمتع بنعيم الملايين البنكية
لماذا جريدتكم تقفل مساحة التعليقات في موضوع خريبكة وسؤال القبة حيث من غير الممكن ترك التعليقات هل هي بفعل فاعل ارجو تدارك الموقف و الا مصداقيتكم في مهب الريح
الله يطعمنا حلال….خمس سنوات لا تعفيه من إرجاع الأموال لأصحابها و ليعلم علم اليقين أنه سيسأل أمام الله عما فعله في أموال الناس
والله سوف يذهب إلى زنزالته بالسجن وهو فرحان. 5سنوات هذا سوف يشجع الكثيرين لخوض نفس المغامرة. في زماننا هذا غمض عينيك العام تيدوز مثل الشهر والشهر مثل الأسبوع والاسبوع مثل النهار والنهار مثل الساعة. واين هي الأموال؟