” لارام” ستطرح مناقصة لشراء 200 طائرة بنهاية 2023

هبة بريس _ وكالات

قال عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين إن الشركة ستطرح مناقصة بحلول نهاية العام لشراء 200 طائرة لتسلم في غضون 10 سنوات لتلبية الطلب المتزايد من السياح قبل كأس العالم 2030.

وقال عدو لرويترز إن الشركة تسعى لشراء طائرات أغلبها للرحلات المتوسطة لكنها ستشتري أيضا طائرات للمسافات الطويلة والقصيرة لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق أفريقية متنامية.

والمناقصة جزء من خطة الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها أربع مرات من 50 طائرة في غضون عقد، قبل أن يشارك المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وقال عدو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “ما أعددناه بالفعل لعام 2030 سيضعنا في وضع جيد جدا لاستضافة كأس العالم هذا”.

وتربط شركة الخطوط الملكية المغربية، إحدى أكبر شركات الطيران في أفريقيا، نحو 50 مطارا أفريقيا.

ولعبت شركة الطيران دورا رئيسيا في تيسير مسعى المغرب للاستثمار في أفريقيا حيث تعمل البنوك الكبرى وشركات الاتصالات وشركات إنتاج الفوسفات والأسمدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقالت الشركة أيضا إن توسعها يسير نحو تحقيق أهداف المغرب لجذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ارتفاعا من 11 مليونا العام الماضي. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

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