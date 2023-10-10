خريبكة : “الصحة” وسؤال “القبة “..متى ينتهي السكوت المحيَّر ؟

هبة بريس _ خريبكة

لا احد يستطيع ان ينكر ان حق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدوليةغير ان هذا الحق لا يزال هدفا بعيد المنال للآلاف من الناس في خريبكة و يزداد هذا الهدف ابتعاداً كلما ابتعدت عن المركز واقتربت من الضواحي .. كل الأمل ان توجه وزارة الصحة بوصلتها الرقابية والاصلاحية نحو خريبكة .

نحمل وزارة الصحة مسؤولية الخصاص في الأطقم الطبية ..وعلى قلتها بمستشفى الحسن الثاني نستنكر فرار بعض هذه الاطقم نحو ” الكلينيكات” وبين هذا الوضع وذاك نقول … لقد “ضاعت الصحة”

في هذا المقام …يمكن ان نعمم السؤال ..واش ماكاينش شي مسؤول يقدر ايفك عقدة الصحة المأزومة بالإقليم ام نفتح القوس لنقول …”لا في العير ولا في النفير”

اسقاط هذا المثل على واقع خريبكة له مايبرره ..الصحة هنا معذبة في حاجة الى صوت يعلن الغضب بالبرلمان ليعرف الوزير اننا بدون أطباء في تخصصات عدة

مَنْ مِنْ هؤلاء البرلمانيين الخمسة يستطيع ان يقف امام ايت الطالب ليقول له بغلظة إن الحوامل هنا يَخَفْنٓ من المخاض يومي السبت والأحد ..وصلة عذاب في رحلة مجهولة المصير نحو بني ملال.” ماعندناش طبيبات الولادة وحتى هاد 2 طبيبات ماشي ديالنا …نحن نتسولهن من مدن مجاورة …حتى الوزير له يد في الجريمة بعد ترحيل طبيبتين نحو خنيفرة ”

الا يعرف هؤلاء البرلمانيين ان مستشفى خريبكة بدون طبيب امراض عقلية ولكم ان تتصوروا حجم معاناة ذوي المرضى في إقليم لا يتوفر على طبيب أخصائي في الامراض العقلية والنفسية …ماتسمع غاسير سير سير

ألم يأتي الى علم برلمانيي خريبكة أن الاقليم الذي يدخلون القبة باسمه لا يتوفر على طبيب اخصائي في أمراض الانف والاذن والحنجرة ..افعلا تمثلون خريبكة بالبرلمان ؟!

واش نقدرو حنا ” ساكنة الاقليم ” نقولو أمام المغاربة انه عندنا خمسة البرلمانيين ونفتقد في نفس الوقت الى طبيب عيون يستطيع ان يلج غرفة العمليات …؟!

الا يخجل هؤلاء البرلمانيين من انفسهم ونحن نبسط امامهم سقف انتظارات اصبحت في مدن مجاورة متجاوزة …أم نفهم من هذا السكوت ان فاقد الشيء لايعطيه ..؟

علاش هذا الموضوع بالضبط يلتزم فيه الجميع الصمت المحير ؟ وكيفاش ضميرك مرتاح وانت على علم ايها البرلماني ان فقراء مدينتك لا يجدون عن القطاع الخاص بديلا …ماقدرتيش تحرك في الوزير حتى ولو نسبة ضعيفة من مسؤوليته الحكومية تجاه الصحة بخريبكة

نطرحو عليكم سؤال آخر من زاوية أخرى …” واش كنتو غاتسكتو لو اعترضت مشاريعكم العقارية مشاكل قد تحد من جاهزيتها …؟

علاش ختاريتي تكون ” برلماني ” ومحفظتك المطلبية خاوية لا تسر الخريبكيين …كيف لك ان تكون لسان ساكنة الاقليم وانت لا تقوى النهوض من مكانك متسائلا وغاضبا …ولما لا حتى آمرا ….

في الحقيقة …نتفهم جيدا ما يحدث لخريبكة ….انتظاراتنا متواضعة مقارنة بسقف انشغالاتهم …”كل اناء بما فيه ينضح !!!

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