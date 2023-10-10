هشام العلوي ..”كلنا فلسطينيون”وحماس مطالبة بالافراج عن المدنيين
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تفاعل هشام العلوي، إين عم الملك محمد السادس، مع الحرب الفلسطينية/ الإسرائيلية إذ اعتبر نفسه فلسطينيا، حتى يسترجع الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.
وسطر هشام العلوي تدوينته في 166 كلمة وانتهت على الشكل الاتي
مجددا، تؤكد أحداث 7 أكتوبر صمود الشعب الفلسطيني من أجل البقاء، ولن يكون مصيره مثل مصير الهنود الحمر.
فبإمكانيات محدودة وعزيمة جبارة قضى على “سياسة الردع” وأسطورة عدم انهزام الجيش الإسرائيلي. هذه الأحداث تتطلب منا موقفا واضحا، إذ أن مواجهة جيش الاحتلال حق مشروع، ولكن قتل الأبرياء واحتجازهم مهما كانت هوياتهم محرم دوليا ومدان أخلاقيا، وعليه، حماس مطالبة بالإفراج الفوري عن المدنيين.
تأتي هذه الأحداث لتؤكد ازدواجية المعايير، وعليه: أين هي القوانين والأخلاق والمبادئ عندما يتعلق الأمر بسياسة التهجير والتشريد والتطهير العرقي في الضفة الغربية؟ وسياسة التنكيل والاعتقال والحصار والقصف العشوائي في قطاع غزة؟ وأين هي المبادئ عندما يتم الاعتقال القسري للفلسطينيين الذي يعد اختطافا؟
وتعتبر إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الأحداث وما يترتب عنها. والتحدي الآن، هو وقف التصعيد ثم الرجوع الى مقاربة سياسية بدون انبطاح. ونتساءل، كيف سيحدث هذا وإسرائيل تحت حكم يمين متطرف وواشنطن صماء وأوروبا رهينة التبعية، علاوة على استحالة مبدأ حل الدولتين. ويبقى الحل هو دولة واحدة في شكل من الأشكال، حل عسير وطويل.
وحتى يسترجع الفلسطينيون حقوقهم المشروعة: نحن كلنا فلسطينيون.
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9 تعليقات
هذا رايه الخاص وليس ناطق باسم لا أريد أن أقول الحكومة .
ما يلفت انتباهي هو الصمت الرهيب للنضام الجزائري الذي يبطل بالليل والنهار على انه المنقد للشعوب لماذا لا يرسل مقاتلين للدفاع عن الفلسطينيين ويمدهم بالأسلحة كما يفعل مع البوليزاريو مع العلم ان الفلسطينيين يدافعون عن القدس .
استحالة مبدأ حل الدولتين ويبقى الحل دولة واحدة… زعما نتا مطور “انا فلسطيني” عارفين الملة وحدة عندكم مع الدولة اليهودية ودك مسالة حل واحد هو دولة وحدة معروف وعليه كتخدم اسرائيل مدة هادي غير ليرضي عليك مباقي تحاولو تستحمرو فينا مصيتو دم الشعب وغير سكتو حسن
وخ وهادوك الآلاف الفلسطينيين اللي ف السجون الإسرائيلية منهم من قضى 40 سنة ما يهدر عليهم حد، هادوك المدنيين اللي تتهدر عليهم أمولاي هشام بهم باش غادي تفاوض حماس لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من سجون إسرائيل.
كلام يصدر من ذكر بدأ يهذي بكلام غير مفهوم
فينا هو هداك خونا اللي كتب داك المقال قال فيه اننا كلنا اسراءىليون.
بالتاكيد كيهضر على راسو وعاءىلته ربما يهودي في عباءة مواطن مغربي الله يحشرك معهم يوم القيامة ان شاء الله
ديها في سوق راسك
نتا شكون سولك.غ رجع تنعس
وماذا عن الأسرى الفلسطينيين بالعشرات الالاف الذين يموتون بسبب،قلة الغداء،وقلة الدواء والثعديب، بشتى أنواعه مالكم كيف تحكمون غزة العزة
ماهي نتيجة هذا الضربة هذا هو السؤال لا أظنها في مصلحة فلسطين ممكن أن تكون من مصلحة دول أخرى كروسيا… أما حماس فقبضت الثمن و الفلسطينين من سيؤدي غاليا مثل ما حصل في ليبيا و…العرب ليس لديهم وطنية كل مايهمهم البيع و الشراء و العبيد يدفعون الثمن