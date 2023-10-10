إقليم الحوز.. عملية واسعة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية

2023-10-10 / 09:30
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت، أمس الاثنين، عملية واسعة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بالعديد من المناطق المتضررة من الزلزال على مستوى إقليم الحوز.

وتأتي هذه العملية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات المحلية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمتضررين من الزلزال.

وتعكس العملية الجهود المستمرة التي تبذلها هذه المؤسسة المواطنة لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لضحايا هذه الكارثة الطبيعية، من خلال سياسة تقريب الخدمات التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى مستوى جماعة أمغراس وجماعة مولاي ابراهيم، لم تذخر المديرية العامة للأمن الوطني جهدا لتمكين المستفيدين من هذه المبادرة من القيام بالإجراءات اللازمة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في أحسن الظروف.

وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقريب خدمات تسجيل المعطيات التعريفية للسكان المتضررين الذين فقدوا وثائق هويتهم في هذا الزلزال أو الذين انقضت صلاحية بطاقاتهم، أو الذين يرغبون في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة.

وفي هذا السياق، تمت تعبئة الموارد البشرية اللازمة على مستوى هذا الإقليم، وكذا 3 وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة لولاية أمن مراكش، بهدف التمكن من تغطية عدد كبير من دواوير إقليم الحوز، وبالتالي استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين المتضررين.

وستلي هذه الخطوة عملية واسعة لتسليم بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية المنجزة لأصحابها.

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